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Августта Кара диңгез яр буенда ял итү 19,7 процентка арзанайган

Августта Кара диңгез яр буенда ял итү 19,7 процентка арзанайган

2026 елның августында Россиянең Кара диңгез яр буена сәяхәт бәясе июль белән чагыштырганда 19,7 процентка арзанайган.

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