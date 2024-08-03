Эксперт спрогнозировал рост спроса на IT-ипотеку на 3–5%

Ипотека для IT-специалистов останется востребованной даже при новых условиях. Хотя процентная ставка выросла с 5 до 6%, это изменение несущественно на фоне текущих рыночных ставок, рассказал «Известиям» первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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