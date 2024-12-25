Депутат из Петербурга предложил отказаться от Санта-Клауса и Рудольфа на новогодних товарах

С инициативой выступил Михаил Ветров Депутат муниципального образования Петербурга «Посёлок Шушары» Михаил Ветров предложил выпустить рекомендации, в которых будет указание отдавать приоритет отечественным новогодним персонажам на праздничных товарах.
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