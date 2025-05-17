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«Чему радуется? Вышла за прадедушку»: Мамаева и Погребняк прошлись по Брухуновой

«Чему радуется? Вышла за прадедушку»: Мамаева и Погребняк прошлись по Брухуновой

Высказывание супруги народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой о девушках, позорящих себя фейковыми сумками Birkin от Hermes, прозвучало еще в начале года, а забыть его не могут до сих пор.

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