«Чему радуется? Вышла за прадедушку»: Мамаева и Погребняк прошлись по Брухуновой

Высказывание супруги народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой о девушках, позорящих себя фейковыми сумками Birkin от Hermes, прозвучало еще в начале года, а забыть его не могут до сих пор.
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