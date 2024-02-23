В ЕС раскрыли подробности содержания 13-го пакета санкций

В 13-й пакет санкций ЕС против РФ вошли 194 физических и юридических лица Совет Евросоюза опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации (РФ).
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