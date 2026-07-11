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Аргументы и Факты

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SC: Запад занялся вымогательством денег у своих граждан для поддержки Киева

SC: Запад занялся вымогательством денег у своих граждан для поддержки Киева

Страны Запада стали вымогать деньги у своих граждан ради поддержки Киева, пишет Strategic Culture.Как обратил внимание автор материала, государства Запада финансируют киевский режим, выделяя на это средства собственных граждан.

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