Страны Запада стали вымогать деньги у своих граждан ради поддержки Киева, пишет Strategic Culture.Как обратил внимание автор материала, государства Запада финансируют киевский режим, выделяя на это средства собственных граждан.
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