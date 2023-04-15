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Google Pixel 8 будет компактнее предшественника, но сохранит характерный большой выступ камеры. Изображения чехлов подтвердили дизайн Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 будет компактнее предшественника, но сохранит характерный большой выступ камеры. Изображения чехлов подтвердили дизайн Pixel 8 и Pixel 8 Pro

В Сети опубликованы изображения чехлов для смартфонов Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Эти картинки подтверждают приверженность Google дизайну, который уже можно назвать традиционным – с большим прямоугольным блоком камеры во всю ширину тыльной панели.

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