Завод НАТО в Польше: как мечта Киева становится реальностью Юлия ЧелкановаПольша совместно с США, Германией, Нидерландами и Швецией подписала соглашение о создании в Европе единого центра обслуживания ракет для комплексов Patriot.
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