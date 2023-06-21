Треть россиян предпочитает отдых у моря

Популярность внутреннего туризма в России растет с каждым годом. Согласно опросу, проведенному медиахолдингом Rambler&Co, 30% россиян предпочитают южные регионы с выходом к морю, 16% собираются отправиться на Урал или Алтай, а 11% – в Калининград.