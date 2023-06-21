ГТРК Татарстан

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Какие два года УСЛОВНО ? Сколько брошенных СЁЛ ? вот и на ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ,и ВСЁ !В Казани школьниц...
  • НС Крокодилов
    А сам город красивый и благоустроенный, зелени много,хорошие парки и бульвары. Трамваев много и ходят очень чётко,оди...Власти Нижнекамск...
  • НС Крокодилов
    Воздух в городе гадят три "кита" - "Нефтехим". "Нижнекамскшина" и "Танеко", а также ТЭЦ и множество предприятий помен...Власти Нижнекамск...

Треть россиян предпочитает отдых у моря

Треть россиян предпочитает отдых у моря

Популярность внутреннего туризма в России растет с каждым годом. Согласно опросу, проведенному медиахолдингом Rambler&Co, 30% россиян предпочитают южные регионы с выходом к морю, 16% собираются отправиться на Урал или Алтай, а 11% – в Калининград.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх