Классический рецепт приготовления восхитительного миндального печенья в домашних условиях. Миндальное печенье из гастрономических гидов Ники ГаничРецепт: состав Пшеничная мука 335г Миндальная мука 40г Сливочное масло 265г Соль 3г Яйцо куриное 2шт.
Классический рецепт приготовления восхитительного миндального печенья в домашних условиях. Миндальное печенье из гастрономических гидов Ники ГаничРецепт: состав Пшеничная мука 335г Миндальная мука 40г Сливочное масло 265г Соль 3г Яйцо куриное 2шт.
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