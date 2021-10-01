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Миндальное печенье

Миндальное печенье

Классический рецепт приготовления восхитительного миндального печенья в домашних условиях. Миндальное печенье из гастрономических гидов Ники ГаничРецепт: состав Пшеничная мука 335г Миндальная мука 40г Сливочное масло 265г Соль 3г Яйцо куриное 2шт.

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