На Кубани ввели запрет на нахождение в лесах

Данный приказ действует с 5 марта.- Приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 5 марта 2024 года № 328 "Об ограничении пребывания граждан в лесах" на землях лесного фонда с 6 марта текущего года введены ограничения на посещение леса.
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