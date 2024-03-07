На Кубани ввели запрет на нахождение в лесах

Данный приказ действует с 5 марта.- Приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 5 марта 2024 года № 328 "Об ограничении пребывания граждан в лесах" на землях лесного фонда с 6 марта текущего года введены ограничения на посещение леса.