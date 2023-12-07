Vasily Golov

США для решения своих проблем всегда создают коалицию из 49-50 государств.Мне напоминают подобные объединения ГОПНИКОВ. Го́пники — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, объедившихся по признакам контркультуры ради поиска самоутверждения криминальными, деструктивными и прочими скверными путями по отношению к тем, чьё превосходство они испытывают над собой из-за наличия у них более высокого социального статуса, чем у гопников. Сербия 1999г.639 самолетов 12 государств НАТО 43 суток утюжили города,мосты,предприятия другого государства.В Сербии НАТО держало оборону? Афганистан 2001г 49 государств по руководством США на 20 лет оккупировали государство, сменяли власть,уничтожали мирных жителей.разрушали. 2003г.СБ ООН. Генсек Госдепа потряс пробиркой и получил ДОБРО на поиск средств массового поражения в Ираке. Коалиция из 50 государств вооруженными силами не нашли средств массового поражения.Уничтожен город Мосул,убито до 460 тыс мирного населения.Войска США в Ираке до сих пор. 2011г.Сирия.Сами создали так называемые демократические силы,вооружили их против президента Асада.Разогнанная армия Ирака частично вошла в состав боевиков разномастных. Снова ГОПНИКИ из 50 государств пришли в Сирию.Разрушили город Ракка."При штурме неизбежны потери среди мирного населения" -сказал полковник армии США.Среди развалин не найдено ни одного трупа с оружием.Местные рассказали,что боевики знали о штурме и покинули город.Военные США до сих пор в Сирии.Не в одиночку,а скопом действуют США.Как ГОПНИКИ.