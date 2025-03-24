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Закон, порядок, государство

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Концерт военного оркестра для военнослужащих и членов их семей состоялся в Кузбассе

Концерт военного оркестра для военнослужащих и членов их семей состоялся в Кузбассе

На концерте военного оркестра присутствовали военнослужащие гарнизона и члены их семей, участники СВО, ветераны, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов и жители города.

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