Елена Моцеровская: Пока не применены карательные меры, нарушения не устраняются

Разработанный Росреестром закон об установлении трёхлетнего срока для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков, 8 августа был подписан президентом России.
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