Кинокритик Голубчиков: Борисов может получить "Оскар", если его фильм раскрутят

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал «Газете.Ru», что Юра Борисов может рассчитывать на «Оскар», если фильм «Искусственный» с ним в главной роли грамотно раскрутит американская компания, занимающаяся его продвижением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Венгрия открыла а...
- На здании Росстат...
- Премьер Польши Ту...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым