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Кинокритик Голубчиков: Борисов может получить "Оскар", если его фильм раскрутят

Кинокритик Голубчиков: Борисов может получить "Оскар", если его фильм раскрутят

Кинокритик Александр Голубчиков рассказал «Газете.Ru», что Юра Борисов может рассчитывать на «Оскар», если фильм «Искусственный» с ним в главной роли грамотно раскрутит американская компания, занимающаяся его продвижением.

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