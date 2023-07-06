РЖД запустили на юг поезда с дешевыми билетами

На фоне повышенного спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Вагоны составов не являются новыми, но соответствуют всем требованиям, заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, слова которого приводит РИА Новости.
На фоне повышенного спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Вагоны составов не являются новыми, но соответствуют всем требованиям, заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, слова которого приводит РИА Новости.
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