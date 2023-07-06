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РЖД запустили на юг поезда с дешевыми билетами

На фоне повышенного спроса РЖД запустили на юг поезда с билетами по более низким ценам. Вагоны составов не являются новыми, но соответствуют всем требованиям, заявил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, слова которого приводит РИА Новости.

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