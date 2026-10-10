РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Российские источники в последние дни охотно цитируют лидеров немецких оппозиционных партий, которые прямо призывают прекратить самоубийственную политику Германии против России и остановить военную и экономическую помощь Украине.
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В этой мировой войне брать Берлин не будем! Зачем нам радиоактивная пустыня?
Несомненно пойдут. Для немцев война-это естественное состояние, даже если они сейчас думают, что не хотят. Стоит только начать.
ОГРОМНАЯ разница между настроениями немцев в 1933 году и сейчас! Тогда Германия была УНИЖЕНА Версальским миром, а сейчас ВОЗВЫШЕНА воссоединением ГДР и ФРГ !!! Пруссия потеряна? Здесь больше вопросов к Польше и Литве! Калининградская область России? Да ну его - из-за такой мелочи связываться - ВСЕМ рисковать!
Причём - если у жителей бывшей ФРГ милитаристский дух был ВЫТРАВЛЕН, по-моему - даже СЛИШКОМ - до уровня какой-то ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ, то последней у жителей бывшей ГДР нет, зато вытравлена РУСОФОБИЯ !!!
По-моему, "немец пошёл уже не тот"! Если после "похабного" (это для нас таковым Брестский был) Версальского мира он рвался В БОЙ - то сейчас НАОБОРОТ !!!
В 1933 году в Германии была Веймарская республика и война ей была жизненно необходима. Сейчас Германия ведущая страна Евросоюза, ожиревшая и опухшая.