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Медвежий угол

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Интересно, а в 1933-м немцы хотели воевать? Но пошли ведь...

Интересно, а в 1933-м немцы хотели воевать? Но пошли ведь...

РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Российские источники в последние дни охотно цитируют лидеров немецких оппозиционных партий, которые прямо призывают прекратить самоубийственную политику Германии против России и остановить военную и экономическую помощь Украине.

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Алексей Горшков

ОГРОМНАЯ разница между настроениями немцев в 1933 году и сейчас! Тогда Германия была УНИЖЕНА Версальским миром, а сейчас ВОЗВЫШЕНА воссоединением ГДР и ФРГ !!! Пруссия потеряна? Здесь больше вопросов к Польше и Литве! Калининградская область России? Да ну его - из-за такой мелочи связываться - ВСЕМ рисковать!
Причём - если у жителей бывшей ФРГ милитаристский дух был ВЫТРАВЛЕН, по-моему - даже СЛИШКОМ - до уровня какой-то ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ, то последней у жителей бывшей ГДР нет, зато вытравлена РУСОФОБИЯ !!!
По-моему, "немец пошёл уже не тот"! Если после "похабного" (это для нас таковым Брестский был) Версальского мира он рвался В БОЙ - то сейчас НАОБОРОТ !!!