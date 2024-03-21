Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

В 2021 году на mos.ruмы был запущен специальный сервис «Вместе с культурой» На своем официальном веб-ресурсе глава Москвы Сергей Собянин объявил, что за счет использования сервиса «Вместе с культурой» жители столицы организовали свыше 25 тыс.