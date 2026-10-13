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«Это большая ответственность»: почему Лев Лещенко и Ирина не усыновили ребёнка

«Это большая ответственность»: почему Лев Лещенко и Ирина не усыновили ребёнка

Лев Лещенко десятилетиями выходил на сцену перед полными залами, а «День Победы» в его исполнении давно перестал быть просто песней — это часть общей памяти нескольких поколений.

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