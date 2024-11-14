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Кирилл Молчанов: Финские сауны против американских стоматологий: почему европейская промышленность бежит в США?

Кирилл Молчанов: Финские сауны против американских стоматологий: почему европейская промышленность бежит в США?

Почему европейская промышленность стремится перебраться в США? С 2019 по 2023 год цены на электроэнергию для промышленности в ряде европейских стран резко выросли: в Великобритании на 123%, в Бельгии на 137%, в Польше на 93%.

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