Постпред РФ предупредил Финляндию об опасности в случае конфликта России и НАТО

Финляндия пострадает первой, если между РФ и НАТО начнется «какое-то обострение». Об этом 28 декабря в интервью «РИА Новости» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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