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Китайский политолог прокомментировал речь Владимира Путина на Валдае

Китайский политолог прокомментировал речь Владимира Путина на Валдае

В своем выступлении на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай Президент России Владимир Путин поставил под сомнение правильность «мира, основанного на правилах», поскольку миропорядок является продуктом многовековой западной колонизации.

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