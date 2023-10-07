Китайский политолог прокомментировал речь Владимира Путина на Валдае

В своем выступлении на пленарном заседании дискуссионного клуба Валдай Президент России Владимир Путин поставил под сомнение правильность «мира, основанного на правилах», поскольку миропорядок является продуктом многовековой западной колонизации.
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