Сдали нервы: Бен Аффлек набросился на назойливых папарацци

Бен Аффлек накинулся на журналистов, поджидавших его на выезде из семейного особняка С момента, как стало известно о размолвке актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, обе знаменитости находятся под пристальным вниманием общественности.
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