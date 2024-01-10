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Ковалев проведет бой с Сафаром 17 февраля в Эр-Рияде

Ковалев проведет бой с Сафаром 17 февраля в Эр-Рияде

Экс-чемпион мира Сергей Ковалев вернется на ринг через месяц и встретится с шведом Робином Сафаром. Как сообщает ESPN, бой Ковалева с Сафаром состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках большого боксерского вечера, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира между тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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