Ковалев проведет бой с Сафаром 17 февраля в Эр-Рияде

Экс-чемпион мира Сергей Ковалев вернется на ринг через месяц и встретится с шведом Робином Сафаром. Как сообщает ESPN, бой Ковалева с Сафаром состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в рамках большого боксерского вечера, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира между тяжеловесами Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.