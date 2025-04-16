На Украине призвали Трампа ввести санкции против Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Трампу следует ввести жесткие санкции против Зеленского Американскому президенту Дональду Траму следует ввести режим жестких санкций против украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.