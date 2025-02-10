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Царьград

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Ученые из Швейцарии: Секрет молодости раскрыт

Ученые из Швейцарии: Секрет молодости раскрыт

Всё дело ровно в одной пищевой добавке. Речь идёт о жирных кислотах омега-3.Учёные из Цюрихского университета, кажется, нашли способ замедлить старение.

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