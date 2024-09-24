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Эксперт Рыжих: пенсионерам в 2025 году повысят пенсии на 6,7% за весь год

Эксперт Рыжих: пенсионерам в 2025 году повысят пенсии на 6,7% за весь год

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих рассказала РИА Новости, что работающих и неработающих пенсионеров в следующем году ждет повышение пенсии на 6,7% за весь год, а граждан, получающих социальную пенсию - на 9,5%.

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