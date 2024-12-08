В Думе разрабатывают законопроект о запрете мигрантам размещаться вблизи детских садов и школ

Их обяжут проживать на расстоянии не менее 200 метров от детских учреждений Депутат Госдумы от ЛДПР разрабатывают законопроект о запрете мигрантам размещаться вблизи детских образовательных учреждений, пишет ТАСС.
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