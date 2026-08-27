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"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне

"Зеленский никогда не был удобным": Вайнер раскрыл, на кого делают ставку в Вашингтоне

Зеленский никогда не был удобным партнёром для Вашингтона, и в США это давно поняли. Теперь американцы делают ставку на экс-министра обороны Михаила Фёдорова — в надежде, что он окажется более сговорчивым и поможет завершить войну.

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