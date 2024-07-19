Курганский врач Очеретина рассказала, как по трем признакам заметить искривление спины

Нарушение осанки у детей — проблема, которая может привести к серьезным последствиям в будущем. Родители должны быть внимательны к физическому развитию своего ребенка и в случае обнаружения подозрительных признаков обращаться к специалисту.
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