Переводчик русской классики назвал книгу, которая помогает понять Россию

Роман великого русского писателя Федора Достоевского «Игрок» лучше всего помогает немецкоязычному читателю понять Россию, поделился мнением известный переводчик русской литературы на немецкий язык Александр Ницберг.
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