Как поддержать новые регионы России

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев рассказал, как строится работа по созданию общественных структур в регионе.
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