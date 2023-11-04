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Как поддержать новые регионы России

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» исполняющий обязанности председателя Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев рассказал, как строится работа по созданию общественных структур в регионе.

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