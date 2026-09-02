Что делать, если потерялся груз в Казахстане — пошаговая инструкция

Потеря груза — ситуация, с которой может столкнуться любой перевозчик или экспедитор, и она всегда вызывает стресс и вопросы: что делать, куда обращаться и как минимизировать убытки? В Казахстане действуют определённые правила и процедуры, которые помогают быстро реагировать на такие инциденты и защищать свои интересы.