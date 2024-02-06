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Два варианта миграционной политики в мире верные и правильные.

Два варианта миграционной политики в мире верные и правильные.

Два варианта миграционной политики в мире верные и правильные. России нужно взять на вооружение один из них Если кто-то думает, что от проблем с мигрантами страдает только Россия, и что завоз мигрантов в нашу страну был выгоден странам Запада, то такой человек ошибается.

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