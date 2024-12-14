Экс-игрок Булыкин назвал шагом назад возвращение Захаряна в "Динамо"

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин критично отреагировал на информацию, согласно которой российский полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян может вернуться в московское "Динамо" на правах аренды.
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