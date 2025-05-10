Туман над Вашингтоном сгустился: Трамп петляет между Владимиром и Володимиром, рискуя угодить в свою же ловушку

Politico: президент США, пытаясь надавить на Россию, подставит под удар американских нефтегазовых магнатов Константин Ольшанский Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press Мирное соглашение по Украине, которое еще в апреле казалось таким близким, все сильнее отдаляется.