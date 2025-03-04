Конкурс на проект станции метро «Гусинобродская» готовы объявить в Новосибирске

О планах по развитию Новосибирского метрополитена сообщили на оперативном совещании в мэрии города. Как напомним мэр Максим Кудрявцев, уже получено положительное заключение Главгосэкспертизы по изменениям в проект станции метро «Спортивная».
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