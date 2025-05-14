В «Смоленском Поозерье» появились краснокнижные лебеди

«Поистине значимое событие». Эти редкие птицы ранее не устраивали гнёзда в Смоленской области Четвертый год подряд пара лебедей-кликунов возвращается в один из уголков «Смоленского Поозерья», чтобы вывести потомство.
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