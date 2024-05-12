Татьяну Пилецкую увезли в больницу с переломами

С актрисой произошел несчастный случай Заслуженная артистка РФ и лауреатка награды «За заслуги перед Санкт-Петербургом» 95-летняя Татьяна Пилецкая госпитализирована в больницу с переломами, сообщает Piter.
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