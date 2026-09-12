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Царьград

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CBS News: Lil Durk оправдан в Лос-Анджелесе по делу об убийстве

CBS News: Lil Durk оправдан в Лос-Анджелесе по делу об убийстве

Рэпер Lil Durk оправдан в Лос-Анджелесе по делу о заказном убийстве, сообщает CBS News. Арестованный ранее в округе Бровард, музыкант остается под стражей из-за дела о вымогательстве.

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