«Таврида.АРТ» приглашает на Ярмарку осеннего урожая

«Таврида.АРТ» приглашает на Ярмарку осеннего урожая19 октября с девяти утра до двух часов дня жители и гости Крымского полуострова смогут посетить масштабную Ярмарку осеннего урожая, которая пройдёт на территории «АРТ-ЭКСПО».