Высшая школа злословия Как вы отнеслись к задержанию Ксении Карелиной - если, конечно, о нем вообще слышали? Ксения - балерина, гражданка России и США, живет в Штатах, там, как я понимаю, танцует и оттуда же по широте душевной перевела в помощь моей любимой стране 51 доллар.
Страдания американской балерины
Комментарии
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Игорь
Это ж насколько нужно быть тупым и наглым, чтоб нагадив под дверь соседу позвонить и попросить бумажку???
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6 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Правильно и очень хорошо следить за такими мразями и делать против них правильные поступки. !! А вот простым людям и в том числе американцам( без претензий на помощь Всу) милости просим к нам в гости
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6 час.
ninikooo Митусова
Должна получить по заслугам за содеянное!!! В бирюльки пусть играет в Лос- Анжелесе, а здесь она предательница и преступница, спонсорша убийств!!!
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5 час.
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