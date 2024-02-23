Страдания американской балерины

Это ж насколько нужно быть тупым и наглым, чтоб нагадив под дверь соседу позвонить и попросить бумажку???

НЛ

Нина Лубенкова

Правильно и очень хорошо следить за такими мразями и делать против них правильные поступки. !! А вот простым людям и в том числе американцам( без претензий на помощь Всу) милости просим к нам в гости