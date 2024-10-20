Си Цзиньпин призвал китайскую армию усилить боевую подготовку

Указание поступило после начала крупных военных учений вблизи Тайваня.Председатель КНР Си Цзиньпин акцентировал внимание на необходимости усиления боеготовности китайской армии.
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