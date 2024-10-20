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Царьград

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Си Цзиньпин призвал китайскую армию усилить боевую подготовку

Си Цзиньпин призвал китайскую армию усилить боевую подготовку

Указание поступило после начала крупных военных учений вблизи Тайваня.Председатель КНР Си Цзиньпин акцентировал внимание на необходимости усиления боеготовности китайской армии.

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