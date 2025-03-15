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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Австралии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 7:00

В воскресенье, 16 марта, состоится Гран-при Австралии – первая гонка «Формулы-1» сезона-2025. Начало – в 7:00 по московскому времени.

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