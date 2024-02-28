Заявление Макрона об Украине вызвало шок у членов НАТО: Захарова выяснила всю подоплёку

Представитель МИД России уверена, что слова французского лидера об отправке войск на Украину вызвало шок на ЗападеНе так давно президент Франции заявил, что в НАТО ведутся обсуждения на предмет отправки войск на Украину.
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