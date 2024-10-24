«Триггер», личная жизнь, мнение об СВО, долги: где сейчас Максим Матвеев

Актер Максим Матвеев дал новое интервью и рассказал, как ему удается игнорировать сплетни о себе. Что он думает о слухах, что известно о личной жизни звезды? Где сейчас Максим Матвеев Максим Матвеев продолжает сниматься в кино и сериалах.