«Триггер», личная жизнь, мнение об СВО, долги: где сейчас Максим Матвеев

Актер Максим Матвеев дал новое интервью и рассказал, как ему удается игнорировать сплетни о себе. Что он думает о слухах, что известно о личной жизни звезды? Где сейчас Максим Матвеев Максим Матвеев продолжает сниматься в кино и сериалах.
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