В Гороховце мужчина в горячке зарезал женщину и едва не убил прохожую

Во Владимирской области мужчина в пьяной горячке зарезал женщину и едва не убил прохожую. В компании друзей мужчина решил «похулиганить», он взял нож и постучал в дверь одной из квартир, представившись полицейским, а после напал на еще одну женщину.
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