Расчет БПЛА уничтожил систему "Град" ВСУ в Херсонской области

скриншот видео Расчет БПЛА из подразделения беспилотной авиации артиллерийского соединения ВДВ группировки "Днепр" уничтожил реактивную систему залпового огня "Град" ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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