Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский поделился сведениями о том, каких успехов подразделениям удалось добиться в рамках ведения сражений на территории Харьковщины.
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