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ВС РФ на Купянском направлении уничтожили склад теробороны ВСУ

ВС РФ на Купянском направлении уничтожили склад теробороны ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский поделился сведениями о том, каких успехов подразделениям удалось добиться в рамках ведения сражений на территории Харьковщины.

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