Обречённая Европа: время геополитических смертников

В современных условиях Западу может быть весьма выгодно формирование некой единой и сугубо европейской военной структуры, способной взять на себя как «проецирование силы» на Украину и Молдову, так и вооружённое противоборство с РФ в целом.
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